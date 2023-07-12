شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تنافس في موسم الصيف بفيلمى مرعى البريمو والبطة الصفرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة غادة عادل حالة كبيرة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى، إذ انتهت من تصوير أكثر من فيلم جديد مقرر عرضها قريباً، بالإضافة إلى ارتباطها بأكثر من فيلم جديد خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما عرض لها في عيد الفطر الماضى فيلم "ساعة إجابة" الذى رفع مؤخراً بسبب موسم عيد الأضحى.

وتدخل غادة عادل منافسات موسم الصيف السينمائى 2023 بفيلمين دفعة واحدة الأول هو مرعى البريمو الذى انتهت من تصويره مؤخراً وتقرر طرحه يوم 3 أغسطس المقبل، وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

الفيلم الثانى الذى يعرض للنجمة غادة عادل في موسم الصيف وتحديداً خلال شهر أغسطس المقبل، "البطة الصفرا" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وفى نفس السياق قاربت غادة عادل على الانتهاء من تصوير فيلم "أهل الكهف" وعرضه قريباً، وتشارك غادة في العمل إلى جانب خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وتستعد غادة عادل أيضاً لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "ماما حلوة" خلال شهر أغسطس المقبل في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، حيث يتم عقد جلسات عمل في الوقت الحالي ومعاينة أماكن التصوير قبل الإعلان عن بدء التصوير مباشرة، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ومن إخراج عمرو صلاح.