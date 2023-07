حضور مميز لفيلم “إنشالله ولد” في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الفيلم الأردني إنشالله ولد في جذب الانتباه خلال عروضه في المهرجان التي لاقت إقبالًا جماهيريًا،

في محطته الدولية الثانية بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك

فعاليات فيلم إنشالله في التشيك

ورفع العرض الأول شارة كامل العدد، وكان ضمن الحضور عددًا من الشخصيات العامة والنقاد ووسائل الإعلامية الأجنبية التي تواجدت لمشاهدة الفيلم المتوج بجائزتين في مهرجان كان منذ عدة أسابيع.



وحضر المخرج أمجد الرشيد عروض الفيلم وتفاعل الحضور معه في الندوة النقاشية التي أقيمت بعد كل عرض. ويشارك الفيلم حاليًا في مهرجان سيدني السينمائي بأستراليا.



وكان الفيلم مؤخرًا قد حقق علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق.



وتلقى إنشالله ولد إشادة حافلة سواء جماهيريًا أو نقديًا، إذ حصل على 7 عروض خلال مشاركته في مهرجان كان رفع بعضها شعار كامل العدد، ومدحت وسائل الإعلام العالمية الفيلم ومن أبرز التعليقات عليه، كتبت جياكومو برونورو في SugarPulp "انشالله ولد هو انتصار عظيم للأردن، ونأمل أن يلهم جيل جديد من صناع الأفلام المحليين حتى ينقلوا كل القصص الجريئة ويدفعونا إلى التفكير."، في حين كتبت فيروز بيلييه في j:mag: "إنشالله ولد فيلم صنع لتُعاد مشاهدته"، والناقدة ماجي جوجلر في موقع فيو أوف ذي آرتس "تحفة سينمائية ويدعو للتحرير من قيود المجتمعات البالية".

إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

مشروع الفيلم فاز بالعديد من الجوائز أهمها الجائزة الكبرى في مرحلة ما بعد الإنتاج (أطلس بوست برودكشن) في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وأربع جوائز من ورشة فاينال كات فينيسيا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة مهرجان الجونة السينمائي بقيمة 5 آلاف دولار دعم مالي، وجائزة مهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي بسويسرا.

وحصل أيضًا على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج، كما تم دعم الفيلم من قبل حوافز التصوير في الأردن حيث استفاد من الاستثناء الضريبي وبرنامج الحوافز الإنتاجية. وقد سبق للفيلم الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج في دورته الأولى، ودعم الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام. بالإضافة إلى دعم من المركز الوطني الفرنسي للسينما المحلية والصور المتحركة (سي إن سي)، ومنحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي.

فريق عمل فيلم إنشالله

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.

ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (الفيلم الأوسكاري Everything Everywhere All at Once)، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نور الحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé، والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.

إنشالله ولد هو التعاون الثاني بين أمجد وMAD Solutions، حيث تولت الشركة توزيع فيلمه القصير الببغاء الذي شارك في إخراجه وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة لجنة التحكيم في مهرجاني توين سيتيز للفيلم العربي في مينيسوتا ومالمو للسينما العربية بالسويد، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي ٢٠١٦، ويُعرض حاليًا على OSN.

أمجد الرشيد مخرج أردني حاصل على درجة الماجستير في الفنون السينمائية مع التركيز على الإخراج والمونتاج، وبدأ في الإخراج والتأليف والإنتاج في 2005. وفي 2016 اختير أمجد ضمن قائمة "نجوم الغد العرب" بـمجلة سكرين دايلي من بين 5 مواهب أفلام ناشئة من العالم العربي. تم اختياره في 2007 للمشاركة في ملتقى برليناله للمواهب في مهرجان برلين السينمائي الدولي بعدما نجحت العديد من أفلام القصير في الترشح والحصول على الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية والعربية.