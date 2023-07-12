فن ومشاهير

ملتقى عيون يرصد ملامح الحياة اليومية بالأوبرا

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ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا والدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين السابق، معرض ملتقى عيون الدولى الثالث للفنون التشكيلية بعنوان "ملامح " اعداد وتنسيق الفنان مصطفي السكري. 

موعد معرض ملامح بالأوبرا

يقام المعرض  في السابعة مساء الاثنين 17 يوليو بقاعة زياد بكير  ويستمر حتى السبت ٢٢ يوليو .

يهدف الملتقي إلى إلقاء الضوء علي المواهب الفنية الشابة كما يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين المحترفين للمساهمه فى تبادل الخبرات ويضم 70 عمل فني متنوع في مجالات التصوير الزيتي ، الاكريليك ، الرصاص ، النحت ، الاشغال الفنية ، الفحم ، التعتيق والديكوباج لـ 50 فنان مصرى و20 فنان عربى وأجنبى منهم مشاركات عن بعد من دول عمان ، ، الكويت ، تونس ، المغرب ، روسيا وبنما حيث يرصد ملامح الحياة اليومية ( الاجتماعية ، الروحانية ، الدينية ، الشخصية) بمختلف الاساليب والاتجاهات الفنية ( السريالية ، التعبيرية ، التاثيرية ، الواقعية ، الرومانسية ، الكلاسيكية )

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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