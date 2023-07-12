شكرا لقرائتكم خبر عن ملحنون ظهروا فى أدوار سينمائية .. أبرزهم عبد العظيم محمد ومنير مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن الملحن منير مراد هو الوحيد الذي خاض تجربة التمثيل في السينما ولكن يحتفظ أرشيف السينما العربية بعدد من الأفلام قام ببطولتها أو المشاركة فيها نجوم وأسماء بارزة من الملحنين، وتختلف أسباب المشاركة السينمائية من ملحن لآخر.

من الملحنين الذين خاضوا تجربة التمثيل علي الشاشة الكبيرة كما ذُكر في كتاب " المنسي في الغناء العربي " لزياد عساف، الملحن عاصي الرحباني بأدوار رئيسية في فيلمين هما : " سفر برلك " و" بنت الحارس " ، والفنان الملحن زياد رحباني ظهر في فيلم " طيارة من ورق " كضيف شرف ، وظهر الملحن والموسيقار اليمني أحمد قاسم في فيلم مصري إنتاجه بعنوان حبي في القاهرة " مع زيزي البدراوي وعبد المنعم إبراهيم .

هناك تجربة وحيدة قام بها الموسيقار رياض السنباطي في السينما من خلال فيلم " حبيب قلبي " مع هدي سلطان، وأيضا محمد الموجي شارك في "رحلة غرامية " مع سميرة احمد وفيلم " انا وقلبي" مع مريم فخر الدين بالإضافة لمشهد قصير مع عادل مأمون في فيلم " العزاب الثلاثة".

ظهر أيضا الموسيقار سيد مكاوي في فيلم " العروسة الصغيرة " مع مريم فخر الدين ، وظهر الملحن عزت الجاهلي في مشاهد قصيرة في عدة أفلام منها : دليلة ، نور عيوني ، العزيمة .

الموسيقار عبد العظيم عبد الحق كانت له مشاركات عديدة منها أفلام : الرسالة ، السيد البلطي ، السمان والخريف ، الإرهاب والكباب ، ليلة عسل ، وهو من أكثر الملحنين نجاحا في السينما لدرجة أنها أثرت علي عمله في التلحين، أيضا شارك الموسيقار محمد سلطان في السينما في أفلام : يوم بلا غد ، عائلة زيزي ، جدعان حارتنا ، من غير ميعاد ، الباحثة عن الحب ، ومن وجهة نظري أن هذا الفنان كان الأفضل فقد كان ممثلا قديرا ويكفيه مشهده في الاتوبيس مع عادل امام في فيلم " الإرهاب والكباب " .

ظهر أيضا الموسيقار كمال الطويل في مشهد بفيلم " حكاية حب " مع عبد الحليم حافظ في اغنية " باحلم بيك " وهو يردد مع جموع الناس في الشارع خلف صديقه العندليب .