شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمنع اليابان عرض فيلم Oppenheimer لـ كريستوفر نولان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شاشات العرض حول العالم لاستقبال فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer، الذى سيدور حول إنشاء القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، بداية من يوم 21 يوليو الجارى، وعلى الرغم من ذلك، لم تعلن شركة Universal الموزعة للفيلم عن موعد أو إذا سيتم عرضه لأول مرة في اليابان.

يقول متحدث باسم الاستوديو "لم يتم الانتهاء من خطط الطرح في جميع الأسواق"، حيث تطلق شركة Universal فيلم " Oppenheimer" الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون دولار في الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم في 21 يوليو الجارى، والوضع في اليابان معقد بالنظر إلى موضوع الفيلم والدمار الذي أحدثته القنابل على البلاد، وبالتالى لم يذكر أى معاد محدد لـ طرح العمل بـ دور العرض اليابانية إلى الان.

وبالتالى هذا يطرح سؤال حول أمكانية طرح فيلم Oppenheimer بـ دور العرض اليابانية أو لا، خاصة وأن الأفلام التى سبق وتضمنت بعض المشاهد الخاصة بـ مأساة ناجازاكي وهيروشيما، لم يحقق النجاح الكبير فى دور العرض اليابانية.



Oppenheimer

حيث يركز " Oppenheimer" على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه.روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.