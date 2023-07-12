شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يشيد بفيلم "تاج": مجهود جبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر عن سعادته بالمستوى الجيد الذى شاهده بفيلم " تاج " وقال قمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" النهارده اتشرفت بتلبية دعوة أخويا وصديقي تامر حسني لحضور فيلم تاج بصراحة مجهود جبار وفي زمن قياسي وتجربه جديدة ومختلفه وتم الاتفاق بينا على إني هكتب له فيلمه الجديد في تاني لقاء لينا بعد فيلم البدلة



أيمن بهجت قمر وتامر حسنى

يذكر أن الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر،قال مؤخرا " لما عملت سيدتي الجميلة حلمت بأبويا وبعد أسبوع حلمت بسمير خفاجة والاتنين كانوا مبسوطين جدا".

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" عبر قناة الحياة، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، أن العام الماضي كان عام ضبابي له، وأخذ قرارات مهمة في اهتمام بنفسه وصحته وعمله وعلاقاته، مؤكدا أنه أصبح يهتم بنفسه.

وتابع الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، "أغنية أنا بعشق أمك في فيلم المش مهندس حسن أغنية وحشة، وبندم عليها ومكنتش حابب أعملها، وكانت إفيه في الفيلم، وكانوا عاوزينها في أغنية، كان عليا التزامات وأقساط وكنت محتاج فلوس، واضطريت أعمل كده، ودي من المرات النادرة، ودي غلطتي ويمكن عشان عاوز الفلوس بسرعة محاولتش أقنعهم، ولازم أعترف عشان الشباب اللي طالع يعرف إنه ميعملش كده وميغلطش زيي".