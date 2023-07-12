شكرا لقرائتكم خبر عن 41 عاما على"عصابة حمادة وتوتو".. وقصة رفض نجلاء فتحى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 41 عاما على فيلم "عصابة حمادة وتوتو"، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 12 يوليو 1982، ومازال الفيلم يشاهده الجميع وقت عرضه على التلفزيون ويضحكون على المواقف التي مر بها الزعيم عادل إمام في الفيلم.

والفيلم بطولة الزعيم عادل إمام ولبلبة وصلاح نظمى ورجاء الجداوى، شريف محسن و سلامة إلياس ومن تأليف أحمد صالح، إخراج محمد عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول "حمادة" الذى يعمل بإحدى شركات السياحة، ويقدم فكرة مشروع، يكتشف أنها نسبت لصاحب الشركة بعد الموافقة عليها، ويتم فصله من عمله، وبعد سوء أحواله المادية يضطر للسرقة لتوفير علاج لابنه، وينجح حمادة فى إقناع "توتو" زوجته بالاشتراك معه فى سرقاته، ويصبح الزوجان من أكبر رجال الأعمال، ولكن يتم القبض عليهما فى النهاية.

و كانت النجمة نجلاء فتحى مرشحة للبطولة قبل النجمة لبلبة ولكنها رفضت الفيلم وقالت نجلاء فتحى في لقاءات تلفزيونية وقتها: " عرض على فيلم عصابة حمادة وتوتو ، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت عن بطولة الفيلم وكان رفضى للسيناريو المعروض على وليس لعادل إمام أوللتمثيل معه"