شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يطرح كليب أغنية "مجنناني" ولينة طهطاوي تظهر كموديل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الأردنى عزيز مرقة، فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية "مجنناني"، على "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، والذي يجمعه بمقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي، التي تظهر كموديل خلال الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد شافعى وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج إسلام هشام.

تم تصوير الفيديو كليب بإحدى المدن الساحلية فى مصر، ودارت فكرتها فى إطار تشويقى رومانسى، ملىء بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، وينقل عزيز وبمقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير ما أراده ورغبه الجمهور خلال الفترة الماضية، فى تقديم عمل فنى يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة فى أحد البرامج الشهيرة.

كلمات أغنية "مجنناني"

وتقول كلمات الأغنية

من أول يوم قابلتك فيه.. أنا قلت ازاي هنكون

مع بعض أنا و أنتي دايما.. اه بس لو

تبصي في عيني و يحلا الجو

مهو طبعا راح يحلو

و لسه في بالي أول مره شوفتك وانتي جايه

لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا

قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول ايامي

حاله و عايش فيها واخده القلب والعين

و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين

مجننانى

حبك زي البحر جميل جبني ووداني

عينيك فيهم سحر و زي الموج شداني

من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني

مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم