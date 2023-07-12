لن تعرفوها.. حلا شيحة تفاجئ الجمهور بوجه منحوت في أحدث ظهور لها.. هل أجرت تجميل جديد؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 06:50 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة لها وذلك عبر خاصية ستوري.

ظهرت حلا بإطلالة صيفية جذابة فارتدت فستان مبهج واعتمدت ان يكون شعرها منسدلًا بشكل بسيط ووضعت مكياج ناعم.

حلا شيحة بملامح مختلفة

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وأناقتها.

لكن لاحظ البعض اختلاف وتغيير واضح في ملامحها، وخمن الكثير منهم أنها أجرت عملية تجميل بهدف نحت وتحديد ملامح الوجه ومنهم من لاحظ أنها ظهرت بوجهه منحوت وسئلوا عن حقيقة إجرائها لعملية تجميل .

آخر أعمال حلا شيحة

يُذكر أن حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب ثم عادت للفن بعد ١٣ عام من الاعتزال.

قدمت بعض الأعمال الفنية وكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” ثم اعتزالت الفن مره أخرى وبالرغم من انتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها وخلعها للحجاب مرة أخرى إلا أنها لم تعلن عودتها للفن.

فيلم “مش أنا” من بطولة تامر حسني ، حلا شيحة ، ماجد الكدواني ، إياد نصار ، سوسن بدر وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبًا عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالى الأحداث.

الجدير بالذكر أن حلا شيحة باتت تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بعد التلميح إلى رغبتها بالعودة إلى عالم الفن مرة أخرى، رغم أنها أعلنت اعتزالها وارتداءها الحجاب قبل عامين، معلنة ندمها على ما قدّمته من مشاهد في أعمالها الفنية.

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