فن ومشاهير

نقيب الموسيقيين يُنهي الخلاف بين رضا البحراوي ورماح

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وياسر رماح، والذي تضمن الآتي :" 

"فى جلسه سادها الود والحب جمع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه فى منزله، نجوم الاغنيه الشعبيه الفنان رضا البحراوى و الفنان ياسر الرماح.  

وأضاف بيان الموسيقيين:" وتم التصالح  دون أن يتطرق احد لأى خلافات سابقه  وانتهت الجلسه على خير وهذا ما تسعى اليه النقابه فى عهد. الفنان مصطفى كامل، أن تسود روح الحب  والود   و الاحترام بين الاعضاء، وليس التحقيقات  والجزاءات ".

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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