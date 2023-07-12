نقيب الموسيقيين يُنهي الخلاف بين رضا البحراوي ورماح

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وياسر رماح، والذي تضمن الآتي :"

"فى جلسه سادها الود والحب جمع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه فى منزله، نجوم الاغنيه الشعبيه الفنان رضا البحراوى و الفنان ياسر الرماح.

وأضاف بيان الموسيقيين:" وتم التصالح دون أن يتطرق احد لأى خلافات سابقه وانتهت الجلسه على خير وهذا ما تسعى اليه النقابه فى عهد. الفنان مصطفى كامل، أن تسود روح الحب والود و الاحترام بين الاعضاء، وليس التحقيقات والجزاءات ".