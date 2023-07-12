تركي آل الشيخ| الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه تثير الجدل والمستشار يرد

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الغموض خيمت على الوضع الصحي للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد انتشار صور له داخل المستشفى محاطًا بالأجهزة، وانهال متابعوه على موقع التدوينات القصيرة تويتر عليه بالأدعية بالشفاء العاجل من خلال عدد من التغريدات.

جاء رد تركي آل الشيخ ليحسم أمر مرضه، وحقيقة صوره المتداولة، قائلًا:" الحمد لله أنا أحسن وبخير والصورة المتداولة غير صحيحة وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه في غالي أو عزيز"

كان قد تعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحيح شديدة خلال العام الماضي، وخضع حينها لعملية جراحية ضخمة استمرت حتى ال 7 ساعات وذلك في يونيو 2022.

عانى تركي آل الشيخ من مرض السرطان في المخ والذي ألزمه بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، ومتابعة الحالة عن كثب حرصًا على تفادي أية انتكاسات في حالته الصحية.