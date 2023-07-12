أغنية يمكن خير| تفاقم أزمة رامي صبري وعمرو مصطفى ومصير عودتها إلى يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - لا زال صراع الألحان مستمر بين كل من الفنان عمرو مصطفى والفنان رامي صبري، حول أغنيتي “يمكن خير، رقصة”، وارتفعت حدته بعد حذف يمكن خير من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد تحقيقها أكثر من 50 مليون مشاهدة.

يمكن خير.. اتهامات انتهت بحذف الأغنية

هاجم عمرو مصطفى رامي صبري واتهمه بسرقة لحن أغنيته “رقصة”، ووضعها في أغنية “يمكن خير”، حيث جاء تشابه الألحان في البداية الموسيقية لكل من الأغنيتين والفرق في سرعة النغمة لكل منهما.

كان قد طرح عمرو مصطفى أغنية رقصة بتاريخ 22 7 2022، والتي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وجاء التشابه بين يمكن خير ورقصة في البداية الموسيقية لأغنية رقصة وكما ذكرنا سابقًا الفرق فقط في سرعة النغمة.

طالب عمرو مصطفى خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية بإثبات رسمي من رامي صبري يظهر فيه توقيت وضعه للحن أغنية يمكن خير، حيث أعلن الاخير في وقت سابق بأنه أتم لحن الأغنية في 2019، أي قبل أغنية رقصة بـ 3 سنوات.

وبعد هذا اللقاء حذفت إدارة اليوتيوب أغنية يمكن خير، بعد النجاح الذي حققته ووصولها لأكثر من 50 مليون مشاهدة، ولكن لم يلتزم رامي صبري الصمت.

قدم رامي صبري توقيت لحن “يمكن خير” من داخل الاستوديو المنزلي الخاص به، وأظهر الفيديو بأنه حفظ لحن الأغنية في يوليو 2019.

ومن هنا فتبقى الأغنية أما الوضع القانوني لحقوق الملكية الفكرية لـ عمرو مصطفى أو رامي صبري، فهل سيستطيع رامي صبري إثبات حقه أم ستظل خارج اليوتيوب إلى حين إشعار آخر.