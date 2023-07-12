شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال أحمد منيب والتراث النوبى على المسرح المكشوف بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقدم فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى أحمد منيب حفلا فى الثامنة والنصف مساء الأحد 16 يوليو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال التراثية النوبية إلى جانب نخبة من المؤلفات الشهيرة والنادرة للراحل أحمد منيب منها الرزق ع الله ، اسكاليلو "الساقية" ، دار بى الهوا ، مشتاقين ، اريجا "ياليلة عودى تاني" ، هون ياليل غربتنا ، أنا مصرى، ناس النوبة ، عديلة ، الليلة يا سمرا .

يذكر أن فرقة منيب التراثية تضم 10 فنانين منهم 8 عازفين على آلات الدف ، العود ، الكولة إلى جانب عدد من الآلات الشعبية النوبية ، تخصصت فى تقديم أعمال الفنان الراحل أحمد منيب والفلكلور النوبى ، شاركت فى عروض داخل مصر وخارجها منها فعاليات برنامج أسابيع التراث الثقافى العالمى بالشارقة، افتتاح المعرض العربى المشترك للأسر المنتجة ، افتتاح توسعات النادى الرياضى بالاسماعلية وغيرها ونالت الاعجاب والاستحسان .