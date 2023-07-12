شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى تفتتح فعاليات مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح فرقة مسار إجبارى ، مهرجان الصيف الدولى العشرين، الخميس 3 أغسطس، بالمسرح المكشوف التابع لمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة 8.30 مساءً.

مسار إجباري تعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرأ الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

ويشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسست فى عام 2005، اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسكو.