خطوبة نجم “ليه لأ ” للبحرينية حلا الترك يُشعل السوشيال ميديا.. وهذا أول تعليق منه!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 08:48 مساءً - كشف الفنان المصري الشاب معتز هشام حقيقة ارتباطه بالممثلة البحرينية، حلا الترك، بعد أن تعاونا معا في مسلسل مصري.

وقال “مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة”، وفق ما نقلته صحيفة القاهرة 24.

حقيقة إرتباط معتز هشام وحلا الترك

وكانت أنباء تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطه بالفنانة البحرينية في مسلسل سكر، المقرر عرضه قريبا عبر منصة “شاهد”.

مسلسل “سكر”

ويشارك في مسلسل “سكر” ماجدة زكي ومحمد ثروت والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأميركية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حمادة، وإخراج تامر مهدي.

وكان المسلسل يحمل اسم “صاحب الظل الطويل”، ولكن صناعه استقروا على “سكر” كاسم نهائي للعمل المكون من 8 حلقات، والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الموسيقية الكوميدية.

مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث

ويشارك الممثل الشاب معتز هشام في مسلسل ليه لأ 3 حيث يلعب دور رئيسي أمام النجمة نيللي كريم.

تتحمور أحداث المسلسل حول الشاب معتز هشام وهو ابن الفنانة نيللي كريم في المسلسل، وابنتها التي تجسد دورها فريدة رجب، حيث يؤثر كل منهم على حياتها وقراراتها الشخصية بعد أن تقع في حب رجل آخر.

تواجه نيللي كريم العديد من الضغوط بعد الطلاق، حيث تحاول إخفاءها دومًا وإظهار قوتها لأبناءها، واستمرت على تلك المنوال حتى اللحظة التي وقعت بالحب لتجد نفسها في مأزق أكبر.

يرصد المسلسل العديد من المشاكل المختلفة التي تواجه المرأة المطلقة في المجتمع المصري والعربي على السواء، وخاصة حال رغبتهن في تكرار تجربة الزواج ورفض الأبناء لذلك القرار.

أبطال “ليه لأ ” الجزء الثالث

يشارك العديد من النجوم في بطولة مسلسل ليه لأ بجانب الفنانة نيللي كريم منهم نادين فاروق، فريدة رجب، صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، أمير صلاح، سامية أسعد، حازم سمير، آلاء السنان، فكرة سارة الطوبجي، ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.

يستكمل مسلسل ليه لأ الجزء الثالث حلقة النجاحات التي حقهها في المواسم الماضية، حيث حمل كل موسم قصة مختلفة عن سابقيه، ليتفاعل معه الجمهور مع عرض حلقاته الأولى.

يذاع مسلسل “ليه لأ 3” يوم الأربعاء، والخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 12 منتصف الليل، والعمل من بطولة صلاح عبدالله، ونيللي كريم، وأحمد طارق، ونادين، ومعتز هشام وآخرين.

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