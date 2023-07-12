بعد صورته المنتشرة.. شاهد صورة نادرة لابنة إيمان البحر درويش وتعرف على تفاصيل حالته الصحية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 08:48 مساءً - أثارت أمنية البحر درويش إبنة المطرب المصري إيمان البحر درويش، حالة من الجدل، في الساعات الأخيرة وتصدر اسم والدها محركات البحث، بعدما نشرت عبر “فيسبوك“، صورة مبكية لوالدها على فراش المرض.

ابنة إيمان البحر درويش

هذا الأمر جعل مجموعة من الحسابات الناشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة لها مع والدها، وتفاعل الكثيرون مع تلك الصورة المتداولة متمنّين للابنة السعادة في حياتها، ولوالدها الشفاء العاجل.

هذا وقد نشرت أمينة البحر درويش الصورة، عبر حسابها الشخصي بـ فيسبوك، وظهر والدها في الصورة وهو بمرحلة متأخرة من المرض، كما علقت أمينة درويش على الصورة قائلة: سيذكر التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش.

مصطفى كامل: مرضه صعبة جدا

كما أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية، أنه لم يعلم بحالة الفنان إيمان البحر درويش، وفوجئ عندما رأى أحدث ظهور لـ درويش.

وقال النقيب مصطفى كامل: لا إله الإ الله محمد رسول الله، حالة مرضه صعبة جدا، وياريت حد من أهله يتواصلوا معايا أو أي زميل لو معاه رقم له يرسله لي للاطمئنان عليه.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

وسبق أعلنت أمينة نجلة الفنان إيمان البحر درويش، عن تعرض والدها، لأزمة صحية كبيرة، ونقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، جاء ذلك بعدما ترددت شائعات حول اختفائه.

وكتبت أمينة منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه: والنبي يا جماعة كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة عن إيمان البحر، وفين إيمان البحر.

أسباب مرض إيمان البحر درويش

وتابعت أمينة البحر درويش: أبويا بخير، وليس تحت سيطرة أحد، ولكنه في العناية المركزة، بسبب انتكاسة حدثت له، رجاء بدلا من تضيع الوقت في أي كلام الدعاء له.

عوض البدوي: سمعت صوته واطمأنت عليه

وتحدث الشاعر الغنائي عوض بدوي عن تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش، مشيرًا إلى أنه تواصل معه مؤخرًا واطمأن عليه.

وكتب عوض بدوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألف حمد وشكر لله، أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش، وسمعت صوته واطمأننت عليه والحمد لله، وبطمن كل جمهوره وأصدقائه ومحبيه، هو بخير ويستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجع لنا بألف ألف سلامة.

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