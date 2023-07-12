«بالمايوه».. ريم مصطفى تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها الأخير! – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 08:48 مساءً - خطفت الفنانة ريم مصطفى انظار متابعيها بصورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت ريم في الصورة بملابس البحر، من أحدث ظهور لها، وعلقت: “ليست كل النجوم تنتمي إلى السماء”.

ريم مصطفى بملابس البحر

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: “الملكة، فديت الجمال، نجمة البحر، فديت النمش، قلبي، زيك كدا ما شاء الله، الجريئة، إيه القمر دا، يا جمالو”.

ريم مصطفى بـ فيلم «مستر إكس»

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة ريم مصطفى، في فيلم “مستر أكس” بطولة الفنانة أحمد فهمى، حيث تظهر ضمن الأحداث كضيفة شرف، وتجسد دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتى تجعلهما يلجآن لأحمد فهمى.

تفاصيل فيلم مستر اكس

الفيلم من تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي بجميع دور العرض، عن قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، ويشارك في بطولته أحمد فهمى، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين، وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، وأكرم حسنى، وريم مصطفى، ومى عمر، ومصطفى خاطر، ورانيا منصور، وصبرى فواز، وفرح الزاهد، وبيج رامى، وعلاء مرسى، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، وجمال حمزة، وإبراهيم فايق.

مسلسل «سره الباتع»

وتأتى مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمى فى فيلم “مستر إكس” بعدما ظهر فهمى معها كضيف شرف فى مسلسلها “طير بينا يا قلبي” الذى خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما، كما قدم الثنائي سوياً بطولة مسلسل “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023 الماضى.

مسلسل «طير بينا يا قلبي»

الجدير بالذكر أن مسلسل “طير بينا يا قلبي” التي قدمته ريم مصطفى مؤخرًا للدراما يعتبر أولى بطولاتها المطلقة .

مسلسل “طير بنا يا قلبي” بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب – إسلام شتا – أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

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