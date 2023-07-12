شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم محمد رياض "حجر إيجابي" بنادي السينما المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادى السينما المستقلة الفيلم الروائي "حجر إيجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض وإخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض، يوم السبت ٨ يوليو بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



وتدور أحداث فيلم "حجر إيجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلي جلسة علاج في نفس الوقت، يكتشف حمزة سبب مرض صديقة مراد ويبدأ في أول رحلة له من العلاج بعد علمه بإصابته بمرض النكران أو نكرانه لوفاة ابنه ويكتشف حمزة ان هناك خيوط وثلاثة أشخاص مهمه أدت إلي علاج وتحسن حالة صديقة النفسية من رغم أنها كانت في فترة زمنية صعبة علي الشعب المصري.

كما يعرض في اليوم نفسه الفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة بحضور النجم محمد رياض وصناع الأفلام ويديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني احمد سعد الدين.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.