شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ثروت ينجح فى أول محاولة مشى بعد 5 أشهر من إصابته بمرض نادر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، أول فيديو لمحاولة مشي ناجحة بعد تعرضه لوعكة صحية استمرت لأكثر من 160 يوما إثر إصابته بمرض مناعي نادر يسمى "ميلر فيشر"، مما أدى لتوقفه عن الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

وفي الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحمد ثروت وهو يحاول المشي والوقوف بعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي بمساعدة فريق طبي في ألمانيا، قائلاً: "الحمد لله كرم من ربنا و بفضل دعواتكم انهاردة بعد 160 يوم صراع مع متلازمة ميلر فيشر أول يوم أنجح اني أقف تاني على رجلي بعد عشرات الأسابيع ومئات المحاولات، وحابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي اللي كان حبهم ليا من أسباب إني أقف تاني على رجلي بعد ستر وتوفيق ربنا".

وتابع: "اتعلمت كتير من اختبار ربنا ليا، اتعلمت الرضا والحمد علي كل حال وان ستر ربنا علينا فوق كل شيء ومدى تحملك بيجي معاه كرمه ليك فالاخر وانه مش هيخذلك طول مانت مسلم امرك وان عادي ممكن ابتدي تاني كل حاجة من الاول وان لسه في امل طول ما في حياة، وربنا الهمني في اول الاصابة اني اوثق الاختبار دة من اول يوم حتى الان، ودة عشان اول ما اقوم ان شاء الله اتمنى اكون سبب ف التوعيه لمثل هذه الامراض النادرة وازاي لو لقدر الله اتصابت انت بيها او حد قريب منك تتعامل معاه ازاي لأن جزء كبير من التعافي هو الحالة النفسية للمصاب".

وتفاعل جمهور أحمد ثروت مع الفيديو بشكل كبير، وأشادوا بقوة إرادته وصبره في مواجهة المرض والتغلب عليه، وتمنوا له دوام الصحة والعافية، وأن يعود إلى الحياة الطبيعية قريباً.



