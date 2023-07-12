خبر مروّع عن المطربة المصرية شاهيناز!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 09:54 مساءً - تعرّضت المطربه شاهيناز، لحادث سير أدى إلى تدمير سيارتها، وأعلنت ذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وشاركت شاهيناز جمهورها صورة لسيارتها التي تعرضت لحادث تصادم، وعلقت قائلة «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله».

شاهيناز تنجو من حادث سير مروّع

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد وسائل التواصل مع منشور المطربة المصرية متمنين لها السلامة والعافية.

من جانبها، طمأنت المطربة شاهيناز جمهورها عن حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث السير أمس، وكانت قد أعلنت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث أدى لحدوث تلفيات في سيارتها.

وقالت شاهيناز، في تصريحات صحفية: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل.. الحادث كله أخدته السيارة، كنت في طريق الواحات بصحبة ابني، وفوجئت بسيارة مسرعة خلفي صدمتني وطارت من فوق سيارتي والحمد لله ذهبت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة عليّ أنا وابني، فقد أصبت بكدمات بسيطة والحمد لله ابني بخير ولكن أصيب بحالة ذعر شديد من الحادث».

اعتزال شاهيناز والحجاب

تعد المطربة شاهيناز إحدى المطربات المعروفات للجمهور المصري بسبب صعودها للنجاح عبر برنامج “ستار ميكر” قبل سنوات ونجاحها في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة.

بعد كم من النجاحات والأغاني التي تركت بصمة مع الجمهور، أعلنت شاهيناز في فبراير 2008 عن ارتدائها الحجاب وتفرغها لرعاية إبنها.

واستمرت شاهيناز لمدة تسع سنوات كاملة بعيدة عن الغناء إلى أن قررت في 2016 عودتها للساحة الفنية مرة أخرى والغناء وهي محجبة ثم ققرت خلع الحجاب بشكل نهائي وعادت لعملها الفني مرة أخرى في 2017.

آخر أعمال شاهيناز

يذكر أن الفنانة شاهيناز كانت قد أحييت مؤخرا حفلا غنائيا في بيت السحيمي، وقدمت خلاله عددا من أغانيها المميزة.

وطرحت المطربة شاهيناز، مؤخرًا أغنيتين جديدتين بعنوان ولا أول مرة وادفع اللي عليك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الـ يوتيوب.

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