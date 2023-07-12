رانيا يوسف تتخلى تمامًا عن شعرها الطويل.. هل يليق بها هذا التغيير؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 09:54 مساءً - نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وجّهت من خلالها رسالة إلى جمهورها تحدثت فيها عن الندم على أي أمر ساهم في يوم من الأيام برسم الابتسامة على وجوههم.

وقالت رانيا في رسالتها: “لا تندم أبداً على أي شيء جعلك تبتسم”. لتنال الصور إعجاب العديد من متابعيها، مع كتابتهم تعليقات إيجابية لها.

إطلالة جديدة لـ رانيا يوسف

وتألقت رانيا يوسف بالصور بفستان قصير باللون الأسود وفوقع واعتمدت على الشعر القصير والمكياج الناعم شفافة وعلقت على الصور “لا تندم على أي شيء جعلك سعيدا”.

ومن أبرز تعليقات المتابعين على صور الفنانة رانيا يوسف: “قمر، حلويات بجد، حلو شعرك كدا أوي، حلو النيولوك، جمال ودلال، إيه الشقاوة دي، الشعر الطويل أحلى، لوك يجنن، ملكة مصر الأولى، القمر بزيادة، ماشاء الله عسل”.

رانيا يوسف ضيفة في عرض “مستر إكس”

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة رانيا يوسف، كان خلال العرض الخاص لـ “فيلم مستر إكس“، الذي أُقيم منذ أيام في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وظهرت رانيا بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار فور وصولها الى السجادة الحمراء، والتقطت الصور التذكارية مع أبطال العمل: أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد.

آخر أعمال رانيا يوسف

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل عالم تاني. وشارك البطولة مع رانيا يوسف عدد كبير من النجوم ومنهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد

فيلم ورد ريحان

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تصور حاليًا مشاهدها في “فيلم ورد ريحان” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

حيث جرى الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الخارجية في أبو ظبي، فيما يتبقى يومان تصوير فقط بالقاهرة، لينتهي تصوير الفيلم بالكامل.

فيلم “ورد وريحان” من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسى، وهو من تأليف محمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر.

فيلم التاروت

كما يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تعاونت مع الفنانة سمية الخشاب في فيلم جديد بعنوان «التاروت»، بعد آخر تعاون بينهما منذ 21 عاما في مسلسل «عائلة الحاج متولي» .

«فيلم التاروت» تأليف معتز المفتى، وإخراج إبرام نشأت، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره قريبًا بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في العمل الذي يسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 عاما من عرض مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع النجم نور الشريف، حيث ساهم العمل في شهرتهما معا.

وكانت من آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية مسلسل «الآنسة فرح»، والذي شاركت فيه خلال هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل كلًا من: أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، مريم الخشت، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، وتأليف محمود عزت، وإخراج بسنت الشافعي.

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