محمود حميده يستعد لتصوير فيلمًا عن واحة سيوة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان الكبير محمود حميده لتصوير فيلمًا وثائقيًا عن واحة سيوة، حيث تعاقد على العمل الوثائقي بعد سنوات من عشقه لهذه المنطقة السياحية الخلابة.

اعتاد محمود حميده منذ أكثر من عشرين عاما من حياته على زيارة واحة سيوة بشكل دوري، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والاستجمام والاستفادة بفوائدها العلاجية خاصة "حمام الرمال".

وقرر محمود حميدة تقديم وثائقي يبرز علاقته بهذه المنطقة الشهيرة، كما أن هذا المشروع الوثائقي يعد دعما سياحيا واقتصاديا لهذا المكان .

ومن المقرر أن يبدأ محمود حميده تصوير فيلمه الوثائقي قريبا، بحسب بيان رسمي من الشركة المنتجة، كما سيقوم أيضا بتسجيل سلسلة من الفيديوهات عن صناعة السينما لعرضها علي منصات التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة.

اخر أعمال محمود حميدة

يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمود حميدة، فيلم “هارلي"، والذي عرض ضمن ماراثون عيد الفطر الماضي 2023، وحقق إيرادات عالية.

أحداث فيلم هارلي:

الفيلم تدور أحداثه حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

أبطال فيلم هارلي:

جدير بالذكر أن فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.