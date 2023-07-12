عرض "حجر إيجابي" و" يوم طلعتله شمس" بنادي السينما المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني في عرض العديد من الأفلام الناجحة وذلك في السابعة مساء يوم السبت المقبل والموافق 15 يوليو بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ويعرض خلال الفعاليات كل من الفيلم الروائي "حجر ايجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض واخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض ،والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" اخراج سليمان حمزة .

محمد رياض

وتدور احداث فيلم "حجر ايجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلي جلسة علاج في نفس الوقت، يكتشف حمزة سبب مرض صديقة مراد ويبدأ في أول رحلة له من العلاج بعد علمه بإصابته بمرض النكران أو نكرانه لوفاة ابنه ويكتشف حمزه ان هناك خيوط وثلاثة أشخاص مهمه أدت إلي علاج وتحسن حالة صديقة النفسية من رغم أنها كانت في فترة زمنية صعبة علي الشعب المصري.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه بحضور النجم محمد رياض وصناع الأفلام ويديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني احمد سعد الدين.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ،ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما الناقد مجدي الشحرى والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.