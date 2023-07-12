شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير وخالد الصاوى يجريان بروفات "ليه تعيشها لوحدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النجمان شريف منير وخالد الصاوى البروفات التحضيرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بحضور سلمى أبو ضيف ونور محمود اللذين يشاركان فى بطولة الفيلم، بالإضافة إلى المخرج حسام الجوهرى والكاتب أحمد عبد العزيز.

وكانت آخر أفلام النجم شريف منير فيلم "يوم 13" وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3d.

بينما شارك الفنان خالد الصاوي رمضان الماضي بـ 4 أعمال مختلفة ومنها: مسلسل "الكتيبة 101"، ومسلسل "جت سليمة"، مسلسل "مذكرات زوج"، مسلسل "سره الباتع".