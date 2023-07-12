شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا يغنى "لما جينا" ديو مع سداوى ويصورها فيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مغني المهرجانات أورتيجا لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "لما جينا" ويغنيها ديو مع سداوي، والأغنية من كلمات وألحان أورتيجا وسداوى وتوزيع وهندسة صوتية طاهر صالح، ومن المقرر طرحها خلال شهر أغسطس المقبل.

وتعاون سداوي مع العديد من النجوم في بعض الأغانى أبرزهم مصطفى قمر في أغنية "حلم" ومحمد عدوية في أغنية "الناس نوعين" وأغنية "دبابة" مع يسرا الجندي، أما أورتيجا فكان آخر أعماله الغنائية "دافنشى"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات سلفى ومينو زين وألحان كودكس وكيشو.

وطرح أورتيجا عددا من الأغاني والدويتوهات خلال الفترة الماضية منها "ما أنا أصلا جامد" مع بدر، و"الريتش عالي" مع أحمد نافع، ودوس بنزين مع بيري، إضافة إلى كليب "مدرسة شيطان" بمشاركة المطرب خالد عجمى ومن إخراج ميدو عماد، و"المملكة"، وتم تصويرها بعدد من الأماكن الساحلية، واستغرق تصويرها يومين بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.

يذكر أغنية "المملكة" تأتي ضمن سلسلة أغاني قام بطرحها أورتيجا بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا وهى من كلمات هيما وتوزيع أورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل إخراج كريم الغمري، وتقول كلمات الأغنية: "أنا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي مابرجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالأسامي.. أيوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري".