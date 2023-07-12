شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يستعد لتصوير فيلم وثائقي عن واحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان محمود حميدة على تصوير فيلم وثائقي جديد عن واحة سيوة، بعد سنوات من عشقه لهذه المنطقة السياحية الخلابة، حيث اعتاد حميدة على زيارة واحة سيوة بشكل دوري، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والاستجمام والاستفادة بفوائدها العلاجية خاصة "حمام الرمال"، على مدار سنوات طويلة.

وقرر محمود حميدة تقديم فيلم وثائقي عن واحة سيوة يبرز علاقته بهذه المنطقة الشهيرة، كما أن هذا المشروع الوثائقي يعد دعما سياحيا واقتصاديا لهذه المنطقة، ودخل المشروع حالياً في مرحلة التطوير والتحضير قبل بدء تصويره قريباً، كما أنه مقرر تسجيل سلسلة من الفيديوهات عن صناعة السينما لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، ينتظر محمود حميدة طرح فيلمه الجديد "مطرح مطروح" في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو للمنافسة في موسم الصيف السينمائى، والعمل يشارك في بطولته كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الإبيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.



محمد حميدة اثناء زيارته لواحة سيوة



محمد حميدة اثناء زيارته لواحة سيوة



محمد حميدة اثناء زيارته لواحة سيوة