شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يتحدث عن موعد تصوير فيلمه فى الفضاء للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع فني غير تقليدي يجهز له النجم توم كروز مع المخرج الشهير دوج ليمان، إذ يسعيان لتصوير فيلم في الفضاء، وكان أُعلن عن المشروع السينمائي المرتقب منذ نحو 3 أعوام، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

بهذه الخطوة سيكون توم كروز أول نجم امريكي يصور فيلما في الفضاء، ومع حالة الترقب للعمل، انتهزت صحيفة فارايتي فرصة اللقاء ببطل سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، لسؤاله عن تطورات الفيلم وذلك أثناء الترويج للنسخة الجديدة من سلسلة إيثان هانت Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

وقال توم كروز عن فيلمه المأمول الذي يصوره في الفضاء إنه لم يكن لديه تاريخ محدد لبدء الإنتاج ، ولكن "لقد كنا نعمل على ذلك بجد وسنرى إلى أين نذهب ".وتدعم الفيلم شركة Universal تبلغ ميزانيته حوالي 200 مليون دولار.

تم الإعلان لأول مرة عن الفيلم الذي لم يحدد له اسمها بعد في مايو 2020، ويتردد أنه يتضمن استخدام Elon Musk's SpaceX للسماح له بتصوير مشاهد على متن محطة الفضاء الدولية. في حين أن رحلة كروز إلى الفضاء كانت مقررة في الأصل في أكتوبر 2021 ولكن تم تأجيلها.

بالطبع ، لا يزال كروز بحاجة إلى إنهاء عمل Dead Reckoning Part Two ، الخاتمة المحتملة لسلسله Mission: Impossible ، قبل أن يتمكن من تحديد ملامح فيلمه التالي.