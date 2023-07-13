شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى: السجائر المزيفة في التصوير أبعدتنى عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى كيليان مورفي إن تدخين السجائر المزيفة في فترة الإعداد لفيلم Oppenheimer ومسلسل Peaky Blinders قد أبعدته عن التدخين، بالإضافة إلى رفض الأدوارالمستقبلية التي تتطلب ذلك.



كيليان مورفى

تحدث الممثل الذي يلعب دور العالم جيه روبرت أوبنهايمر في فيلم Oppenheimer القادم للمخرج العالمى كريستوفر نولان، وزعيم عصابة المدخنين الشرهين تومي شيلبي في سلسلة بي بي سي Peaky Blinders عن كراهيته لها في مقابلة جديدة.

قال مورفي لصحيفة Guardian إن السجائر والغليون " Pipes " هي التي قتلت شخصيته أوبنهايمر، حيث صرحت مورفى مؤكدا:"السجائر والـ Pipes، التي يتناوب أوبنهايمر في شربها، هذا ما قتله في النهاية"، العمل الذى سيطرح يوم 21 يوليو الجارى.

وتابع مورفى قائلا: "لقد دخنت الكثير من السجائر المقلدة من أجل Peaky Blinders، وبالتأكيد الشخصية التي سألعبها في أي أعمال جديدة لن تكون مدخنة".

علاوة على تدخين المئات من السجائر المزيفة على مر السنين لأدواره، أكد مورفي أيضًا إنه لم يستمتع بفقدان الوزن ليلعب دور أوبنهايمر النحيل، حيث صرح قائلا:"تصبح قادرًا على المنافسة مع نفسك قليلاً وهو أمر غير صحي، أنا لا أنصح بذلك."

كان أوبنهايمر، الملقب بـ "أبو القنبلة الذرية"، فيزيائيًا نظريًا اشتهر بمساهمته في مشروع مانهاتن، حيث تم تنفيذ مشروع البحث والتطوير في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وأدى إلى إنشاء أول قنابل ذرية، والوحيدة المستخدمة حتى يومنا هذا في الصراع.

استخدمت هذه القنابل لاحقًا لتدمير هيروشيما وناجازاكي في اليابان، وقتلت مئات الآلاف من الناس ودمرت أرواحًا لا حصر لها بعد ذلك، على الرغم من أنه يعتقد أنها عجلت بنهاية الحرب.

يشارك مورفي في بطولة فيلم Oppenheimer، كل من فلورنس بوج وإميلي بلانت ومات ديمون وروبرت داوني جونيور وجوش هارتنيت وكيسي أفليك ورامي مالك وكينيث براناج.