شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيات الراحل أحمد منيب للمرة الأولى فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى منيب نجل الموسيقار الراحل أحمد منيب حفلا غنائيا بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم 16 يوليو الجارى.

وتقدم الفرقة مجموعه من أغانى الراحل أحمد منيب التي قدمها خلال مشواره الفني منها " الليلة يا سمرا ويا ديارة الرحلة وكان وكان واحد قهوة شجر الليمون مشتاقين صدقنى يا صاحبى وغيرها من الاغانى ، كما يقدم الفريق في هذا الحفل عدد من الأغانى التي لم تقدم من قبل من مقتنيات منيب التي قام بتجهيزها قبل وفاته



احمد منيب احمد منيب



حسن الصغير حسن الصغير

كما تحتفل الفرقة بأغنية " عبير الزهر " التى طرحها مؤخرا الفنان حسن الصغير بعد مرور اكثر من 33عاما على رحيل الموسيقار أحمد منيب والأغنية من كلمات حسن الصغير وألحان أحمد منيب

أحمد منيب هو مطرب وملحن مصري نوبي، ولد في 4 يناير عام 1926 ورحل فى 27 فبراير عام 1990، وهو من أبرز رواد الفن النوبى، كانت بداياته عام 1954 مع إنشاء إذاعة وادي النيل والذي قدم فيها عبد الفتاح والي العديد من الأغاني التراثية النوبية، حيث قدم مع الشاعر محيى الدين شريف أغاني نوبية تتكون من قالب الأغنية الحديثة وكان هذا التعاون وليد الممارسات الاجتماعية لدى أهل النوبة وجزءاً من طقوسها الشفاهية، مجرد أغان تتوارثها الأجيال بتنويعات لحنية ثابتة في الأفراح وحفلات الميلاد وأغنيات العمل.

قام بتلحين 45 أغنية للمطرب محمد منير وهناك أغانٍ من ألحانه أيضاً لعدد من نجوم الطرب منهم حميد الشاعري علاء عبد الخالق وعمرو دياب وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وفارس وحسن عبد المجيد وحنان ومنى عبد الغنى وهشام عباس.

ومن أشهر الأغانى التي غناها أحمد منيب بصوته:

مشتاقين

يا عشرة

كان وكان

بلاد الدهب

راح أغني

قسمة ونصيب

حدوتة مصرية

يشار إلى أن الموسيقار أحمد منيب تعاون مع كبار الشعراء مثل فؤاد حداد، صلاح جاهين، عبد الرحيم منصور، مجدي نجيب، عصام عبد الله، أحمد فؤاد نجم، سيد حجاب، جمال بخيت وغيرهم.

ومن الأغانى التي غناها الكينج محمد منير من ألحانه هي:

أم الضفاير

اتكلمي

افتح قلبك

الرزق على الله

الليلة يا سمرا

شجر الليمون

بعتب عليكي

حدوتة مصرية

حواديت

نجيب سؤال

سحر المغنى

سهيرة ليالي

سيلي

شبابيك

ع المدينة

عروسة النيل

عقد الفل والياسمين

في دايرة الرحلة