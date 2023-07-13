شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشين Elemental فى المركز الرابع بـ شباك التذاكر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فيلم الرسوم المتحركة Elemental من أن يحافظ علي موقعه في المركز الرابع في اسبوعه الرابع في 10 دور عرض سينمائية، ضمن 45 حفلة يومية، حيث حقق حتي الآن مايقرب من 3 ملايين جنيه، في الوقت الذي تمكن فيه من يحقق مايقرب من 256 مليون دولار كإيرادات حول العالم ليكون فيلم الرسوم المتحركة الذي حقق أعلي إيرادات لشركة ديزني منذ بداية وباء COVID-19.



Elemental

تم عرض فيلم الأنيميشن Elemental، لأول مرة في أبريل الماضي، وفي ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، لاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم، وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، وأوصوا بمشاهدة الفيلم.

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental، خلال 109 دقائق فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.