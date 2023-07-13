شكرا لقرائتكم خبر عن 42 عامًا على عرض الفيلم التاريخي “القادسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس 42 عاما على عرض فيلم "القادسية" حيث عرض 13 يوليو 1981 القادسية، وهو فيلم تاريخي عراقي مع تعاون مصري.

وفيلم "القادسية" بطولة عزت العلايلى وسعاد حسنى وليلى طاهر وشذى سالم وتأليف و إخراج صلاح أبو سيف

تتمحور أحداث الفيلم حول معركة القادسية (636م)، بين الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص (أدى الدور عزت العلايلي) بعد وفاة المثنى بن حارثة الشيباني قبل المعركة، والجيش الفارسي بقيادة رستم.

ويغزو الفرس أرض العراق، ولكن القائد العربى سعد بن أبى وقاص ينتصر على الفرس فى معركة القادسية فى عام خمسة عشر هجريا، وفى أربعة أيام تحسم المعركة بين الإسلام بمبادئه الإنسانية وقيمه الحضارية والفرس، حيث استطاع سعد بن أبى وقاص أن يستخدم تقنية عسكرية متقدمة فى ذلك العصر .

يشار إلى أن النجم الراحل عزت العلايلى، يعد احد عمالقة الشاشة، استطاع منذ ظهوره أن يضع لنفسه بصمة وسط الكبار، ورغم ابتعاده فترات عن الشاشة لكنه ظل فى قلوب المشاهدين بأدواره الخالدة.