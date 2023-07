شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يحتفل بعيد ميلاده الـ81 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم هاريسون فورد بعيد ميلاده اليوم الخميس، ليكمل عامه الـ 81، إذ ولد في مثل هذا اليوم 13 يوليو عام 1942.

يتزامن عيد ميلاد هاريسون فورد مع عرض أحدث أفلامه Indiana Jones and The Dial of Destiny الذي يعد آخر ظهور له في الشخصية الشهيرة إنديانا جونز.

وعرض الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jonesبعد نحو 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

ويدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا تطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد أن يبدو أصغر من عمره بنحو 40 عامًاز

طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

ويشارك فى بطولة " Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.