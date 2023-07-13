شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يبدأ الجزء الثانى من Dead Reckoning بعد الجولة الترويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمخرج كريستوفر ماكواري، الذي يشرف على فيلمي Mission: Impossible - Dead Reckoning إنه سيبدأ العمل على الجزء الثاني من الفيلم مع توم كروز بعد الانتهاء من الجولة الترويجية للجزء الأول الذي يعرض حاليا في دور السينما العالمية.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها "فارايتي": ننتهي من هذه الجولة، وفي طريق عودتنا إلى المملكة المتحدة نتوقف للاستكشاف على طول الطريق، وأحصل على إجازة لمدة يومين بين هنا وطوكيو وسأعود مرة أخرى."

تعد هذه المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة Mission Impossible إلى جزأين، وهو ما سيحدث بسبب تعقد التقلبات الدرامية في القصة، يقول كروز "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".

قصة فيلم MISSION IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING

تدور أحداث الجزء الأول MISSION IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق مع فريقه القديم في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.

بجانب توم كروز، يعود نجوم من الأجزاء السابقة لتمثيل أدوارهم في الفيلم، بما في ذلك فريق المهمة المستحيلة سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي وفريدريك شميدت، تحت قيادة المخرج كريستوفر ماكوري الذي قدم سابقاً فيلمين ضمن السلسلة ويعد هذا فيلمه الرابع مع توم كروز كمخرج، بجانب مشاركته في كتابة السيناريو مع بروس جيل وإريك يندرسن.