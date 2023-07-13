شاهد .. الجميلة ديمي روز ترفع ملابسها الخفيفة والشفافة وتُظهر نفسها بالكامل دون أن تخفي شيء !!

شكرا لاهتمامكم بخبر عن ديمي روزترفع ملابسها الخفيفة والشفافة وتُظهر نفسها بالكامل دون أن تخفي شيء !! (شوف دلوقتي) على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام، إستعرضت فيها صدرها الكبير بملابس شبه عارية.

التقطت روز السيلفي بطريقة أظهرت صدرها بشكل واضح.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ديمي الجدل وتستعرض جسمها فمؤخرا نشرت مقطع فيديو لها وهي تقود دراجة وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر يتكونمن حمالة صدر فاضحة وسترينغ