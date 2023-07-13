شكرا لقرائتكم خبر عن "وش فى وش وشماريخ وأبو نسب وع الزيرو" 4 أفلام تنتظر موعد طرحها فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق صناع أفلام وش في وش وع الزيرو وأبو نسب وشماريخ الزمن للانتهاء من كافة التفاصيل النهائية لأعمالهم، وذلك من أجل تحديد موعد لطرحها في السينمات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك الأفلام انتهت من مراحل المونتاج والمكساج وجاهزة للعرض، ومن المقرر أن تستقبل السينمات تلك الأفلام خلال الشهر أغسطس أو سبتمبر على أقصى تقدير .

وفى سياق متصل، تستقبل السينمات عدد من الأفلام في دور العرض خلال شهر أغسطس المقبل، وهى فيلم "مرعى البريمو" بطولة النجم محمد هنيدى يوم 2 أغسطس، والفيلم يشارك في بطولته كلا من النجمة غادة عادل، وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

كما تستقبل دور العرض فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل يوم 9 أغسطس، ويشارك في بطولة الفيلم "محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.