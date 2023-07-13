شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يشوق الجمهور لفيلمه الجديد "مرعى البريمو" ببوستر جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم الكوميدى محمد هنيدى يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "مرعى البريمو" المنتظر طرحه بدور السينما خلال الأيام المقبلة، فبعد طرحه البوستر التشويقى الرسمى للعمل طرح بوسترا جديدا يضم كل أبطال الفيلم، وهو عبارة عن سيارة نصف نقل محملة بالبطيخ وعلى نفس السيارة صور كل أبطال الفيلم، وعلق على صورة البوستر قائلا: استنو مرعى البريمو وجماعته يوم 2 أغسطس، يقوم ببطولة الفيلم برفقة محمد هنيدى، كل من غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، وهو فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.



بوست هنيدى

يعود النجم محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى بعدما قدمها سابقاً في أفلام "الهروب" و"صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"عسكر في المعسكر"، حيث يجسد هنيدى في فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

فيلم "مرعي البريمو" يسجل عودة للمخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدى الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه" حققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وشارك في بطولته: نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.