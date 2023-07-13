إيرادات فيلم Elemental في شباك التذاكر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم الرسوم المتحركة Elemental، أن يحافظ على موقعه في المركز الرابع في أسبوعه الرابع في 10 دور عرض سينمائية، ضمن 45 حفلة يومية.

حقق الفيلم حتى الآن مايقرب من 3 ملايين جنيه، في الوقت الذي تمكن فيه من يحقق ما يقرب من 256 مليون دولار كإيرادات حول العالم ليكون فيلم الرسوم المتحركة الذي حقق أعلى إيرادات لشركة ديزني منذ بداية وباء COVID-19، وفي حالة حفاظه على مستوى الإيرادات التي يحققها من المحتمل أن يجمع 100 مليون دولار أخرى قبل أن يغادر دور العرض، وبالتالي سيكون قد تجاوز الإيرادات التي حققها فيلم Encanto الذي عرضته ديزني عام 2021، وإن كانت التقديرات تشير إلي أن فيلم Elemental يحتاج لتحقيق 400 مليون دولار من أجل تحقيق ربح.

دعم الاستوديوهات بمعالجات كمبيوتر جديدة



وقال مخرج الفيلم بيتر سوهان، بأن فيلم Elemental هو أكبر مشروع لديزني وبيكسار حتى الآن لدرجة أن بيكسار قامت بدعم الاستوديوهات الخاصة بها بمعالجات كمبيوتر جديدة حيث استخدموا 151,000 كور في ثلاث غرف كبيرة في معسكر بيكسار، لتزيد على التي تم استخدامها مع أفلام ضخمة مثل Toy Story عام 1995، وMonsters. Inc عام 2001، وFinding Nemo عام 2003، بالإضافة إلى مضاعفة عدد فريق عمل المؤثرات الخاصة.



وأكدت المنتجة دينيس ريام، "لقد كانت هناك فترة كنت أخشي ألا يتم فيها الإنتهاء من الفيلم ليكون جاهزا للعرض، ولكن سوهان رفض أن يخاف من حجم فيلمه، الذي يتناول ببساطة إشكالية "ماذا لو وقعت النار والماء في الحب؟" فتلك المسألة الصغيرة كانت السبب في إنشاء عالم كامل تعيش فيه عناصر مجردة بما في ذلك الأرض والهواء.



وأضافت ريام، أن العمل أيضا يتناول قصة مهاجر مستمدة من حياة المخرج والتي شارك فيها كتاب بيكسار بالكامل حيث تحولت تلك الغرفة إلي جلسة علاج جماعي حيث قاموا بالتنقيب عن مواد عاطفية أصيلة، كما تمت دعوة كل موظفي بيكسار ليشاركوا بتاريخهم المتنوع عن الهجرة".



وأشارت "إنها واحدة من أولي تجاربنا في العمل على فيلم يكون للعديد من الناس صلة شخصية بالقصة بشكل ملموس للغاية، فلقد مثلت هذه القصة رحلات مماثلة للعديد من الأشخاص العاملين في بيكسار، فلدينا الكثير من الأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة للعمل علي الفيلم، أو ما فعل آباؤهم ذلك، لذلك كان هذا شيئا رائعا ومميزا".

فيلم Elemental



الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سوهان وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أورا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.

ويعرض في مصر في سين سينما وسينما صن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وسان سيتفانو مول وكايرو فيستفال وڤوكس سيتي سنتر ألماظة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي، ومدينتي، وسينما سي سينما أرابيلا.