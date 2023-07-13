شاهد .. جورجينا حبيبه كريستيانو تستعرض حملها وهي دون ملابس كلياً.. أنكشفت كل أجزاء جسدها امام العلن !!

شكرا لاهتمامكم بخبر عن (شوف دلوقتي) جورجينا حبيبه كريستيانو تستعرض حملها وهي دون ملابس كلياً.. أنكشفت كل أجزاء جسدها امام العلن !! على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز الجميع، بعد ظهورها وهي تستعرض حملها، لكن الصدمة الأكبر هي أنّها ظهرت، وهي شبه عارية.

في التفاصيل، نشرت عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ صورة ضجت فيها موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت جورجينا بالمايوه وهي تستمتع بأشعة الشمس على الرغم من أنها حامل في فترة متقدمة من حبيبها ووالد أطفال لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو

وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بالصورة.



