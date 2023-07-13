مهرجان العلمين 2023| حفلات غنائية مكثفة ونجوم يشاركون للمرة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالي مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من اليوم وحتى الـ 26 من أغسطس القادم.

قائمة حفلات مهرجان العلمين 2023

يعتبر مهرجان العلمين 2023 هو الحدث الأضخم في الشرق الاوسط في مجالات الفن والثقافة والرياضة والترفيه، ويستقطب أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

نجوم عرب وعالميين في حفلات مهرجان العلمين 2023

وعلى صعيد الحفلات الغنائية التي تشغل اهتمام كبير من روّاد المهرجان، سيستقبل مهرجان العلمين أكثر من 14 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا مع مختلف نجوم الطرب عربيًا وعالميًا .

ومن المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

تامر حسني

تمتلىء قائمة نجوم حفلات مهرجان العلمين بأهم الرموز العربية ، على رأسهم “عمر خيرت، أنغام، تامر حسني، إليسا راغب علامة، رامي عياش، كارول سماحة، كايروكي، أحمد سعد، وغيرهم”، مع أضخم الاستعدادات المرئية والبصرية بأحدث الوسسائل التكنولوجية على مختلف المسارح للاستمتاع بتجربة غنائية غير مسبوقة.

عمر خيرت

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها



تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني للحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة الى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين



تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الإرتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.

تتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط بشكل مباشر، ووجود أطول ممشى سياحي في العالم على شاطئ البحر البالغ طوله نحو 14 كيلومتر، ووجود أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة "المجمع التجاري الترفيهي" على البحر مباشرة أمام منطقة الابراج ويضم نحو 40 مبنى ومركز تجاري كبير، وأكثر من 350 علامة تجارية بجانب العديد من الوسائل الترفيهية والسياحية بالمكان.



