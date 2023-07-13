محمد هنيدي يوجه رسالة للفنان لطفي لبيب

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة إلى الفنان الكبير لطفي لبيب، وذلك بسبب مشاركته في فيلمه الجديد “مرعي البريمو”، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" وعلى سبيل الجمال، عايزين تحيه خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفي لبيب، اللي بينور فيلم مرعي البريمو وقولوله كل اللي تحبوا تقوله، هو هيشوف كل كلامكم ".

وكان الفنان محمد هنيدي، كشف موعد طرح فيلمه الجديد “مرعي البريمو”، والذي مقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

مرعي البريمو

ونشر محمد هنيدي البوستر الرسمي لفيلمه “مرعي البريمو”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا:" استنوا مرعي البريمو وجماعته، استعدوا يوم ٢ اغسطس الجاي ".

طرح النجم محمد هنيدي بوسترا تشويقيا لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، والذي من المقرر عرضه خلال فترة الصيف الجاري.

وظهر محمد هنيدي خلاله هنيدي بشنب وعمة على رأسه بين نصي بطيخة.

يدرس النجم محمد هنيدى طرح فيلمه الجديد "البريمو" في موسم الصيف هذا العام وتحديداً خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما انتهى هنيدى من تصوير آخر مشاهد العمل الأسبوع الماضى.

يأتى ذلك بعدما خرج الفيلم من موسم عيد الأضحي بسبب ضيق الوقت، يجمع “البريمو” النجمة غادة عادل مع النجم محمد هنيدي.

ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

ويعود المخرج سعيد حامد للسينما مرة أخرى، بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، منها فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ومسرحية الابندا وفوازير أبيض وأسود تانى وفيلم همام في أمستردام وفيلم جاءنا البيان التالى وفيلم صاحب صاحبه وفيلم يا أنا يا خالتى.

مرعي البريمو

فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

شخصية محمد هنيدي

ويجسد فيه شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما اذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.