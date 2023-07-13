مؤلفات عربية وعالمية على هارب منال محيى الدين بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تتوالي فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية، حفلا فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر المؤلفات العربية التى اعيد صياغتها لتناسب الة الهارب منها كلمة حلوة ، لونجا رياض ، نسم علينا الهوى ، رقصة عزيزة ، يمامة بيضا ، تيمة حب ، ميس الريم ، اخر ايام الصيفية ، بانوراما من أعمال أسمهان وبليغ حمدي وغيرها الى جانب عدد من الاعمال العالمية .

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ، ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي ، تعد أول عازفة هارب منفرد في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991 ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها وكونت جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية .