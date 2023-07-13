مايان السيد في حوارها لـ"الخليج 365": ختم القرآن والصلاة طقوسي

ياسر رشاد - القاهرة - مايان السيد:

يسرا تلقائية في الكوميديا.. وتعلمت منها إتقان عملى ببراعة

أحببت شخصية سماح.. لأنها كوميدية بعيدًا عن الأكشن والدراما

أصدقائي فى الجامعة مرجعي لشخصية سماح.. وشيماء سيف ساعدتني فى المشاهد

عنبة يمتلك حسًّا كوميديًّا.. وجسد دور شخص مصري جدع باتقان

واجهتني صعوبة في ستايل شعري خلال العمل.. وعانيت من برودة الجو

أتمنى تكون المسلسلات في المستقبل مكونة من 15 حلقة.. والجمهور أصبح يُحب السرعة في الأحداث

أنا أكبر ناقدة لنفسي.. وأركز على أدق التفاصيل

أحب جميع أنواع الرقص والمزيكا.. وأعمل على تحسين صوتي

أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ سعاد حسني وفاتن حمامة.. وشخصية كليوباترا أونفرتيتي لقوة شخصيتيهما

تعاوني مع العدل جروب فى "حرب أهلية".. شجعني لتكرار التجربة فى "1000 حمد الله على السلامة"

مايان السيد



فنانة شابة دخلت قلوب جمهورها بخفة ظلها، تسير فى مشوارها الفني بخطوات ثابتة، كان مسلسل "ظل الرئيس" محطة فنية هامة فى حياتها الذي لعبت فيه دور ابنة الفنان ياسر جلال، وتصدرت التريند بدورها المميز فى مسلسل "إلا أنا2" بحكاية "حلم حياتي" التي جسدت فيها دور خديجة التي تعاني من التوحد وأشاد بها الجمهور خاصة أنها رصدت معاناة الفتيات التي تعاني من التوحد، إنها الفنانة مايان السيد التي شاركت في سباق رمضان 2023 بمسلسل "1000 حمد الله على السلامة" مع النجمة يسرا حاورتها " بواية الخليج 365" لتكشف كواليس العمل، وتحضيراتها للشخصية وانطباعها عن تعاونها مع مطرب المهرجانات عنبة، وإلى نص الحوار..

مايان السيد

كيف جاء ترشيحك للمشاركة في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة؟

ترشيحي جاء عن طريق تلقي مكالمة من إسراء العدل وهي صديقتي على المستوى الشخصي، وأخبرتني بترشيحي كـ ابنة الفنانة يسرا في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، والعمل سيشارك في رمضان، وأنا أحب يسرا بشكل كبير وأعتبر انني ابنتها وأنها فرد من أفراد عائلتي وأشعر معها بالارتياح، وعلى الفور وافقت على العمل، ولا يمكن أن أرفض العمل مع يسرا، حتى إذا كان الدور مُكررًا.

ماذا عن تحضيراتك الشخصية؟

بعد علمي أن عائلة الدكتورة سميحة "يسرا" ستكون عائدة من كندا، سألت عن اللغة التي سيتحدثون بها واللكنة، وعرفت أن آدم الشرقاوي سيكون شقيقي خلال أحداث العمل، ثم قررت العمل على لهجتي الإنجيلزية والعربية "عربي مكسر"، كما أحببت شخصيتي خاصة وأنها كوميدية بعيدًا عن الدراما والأكشن، والعمل تجربة ممتعة.

مايان السيد

هل قابلت شخصية تُشبه سماح في الواقع؟

بالطبع قابلت العديد من الأشخاص في الجامعة شخصيتهم تُشبه شخصية سماح خاصة أنهم كانوا يعيشون خارج مصر، وهم كانوا مرجعي لشخصية سماح، وحصلت منهم على ستايل الشخصية، والشخصية على الرغم من أنها تعيش في الخارج ولكنها متمسكة بالعادات والتقاليد والدين بسبب تربية والدتها لها.

ماذا تعلمتي من يسرا بعد تعاونك معها كلاكيت ثاني مرة؟

اتفاجأ في كل مرة أتعاون معها بحبها الكبير لـ عملها ومدى إتقانها وحرصها على جودة عملها ووجودها في اللوكشين في ميعادها، وتلقائيتها خاصة في الكوميديا، وتعلمت منها العديد من الأشياء وتعاملها مع المخرج يوسف شاهين، وتمثيلها مع الزعيم عادل إمام، حيث دائمًا ما تروي لنا الكواليس وقت الاستراحة، ويجب علينا كممثلين شباب الاستفادة من خبراتها، حيث إننا لن يمكننا أن نكون بخبرتها؛ لأنها وقت بدايتها كان هناك رموز في الوسط الفني، كما أن حماسها للعمل حتى الآن شيء مُلهم بالنسبة ليّ، وأعشق قوتها وكرمها وهي أكتر شخص يستطيع أن يساهم فى زيادة وزني وتقوم بشراء طعام كثير لنا فى اللوكيشن.

مايان السيد

تعاونك مع الفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت لأول مرة كيف كانت التجربة؟

التعاون معهما مفاجأة حيث إننا نتعاون للمرة الأولي وهما كوميديان على المستوى الشخصي، وهما طيبان وذوا قلب كبير، وكاست مسلسل 1000 حمدالله على السلامة طيبون ويحبون الخير لغيرهم، كما أن شيماء سيف ساعدتني كثيرًا في الكوميديا والإفيهات، وساعدوا الجميع في نجاح المشاهد.

مايان السيد

هل شعرتي بالقلق من التعاون مع مغني المهرجانات عنبة؟

لم أشعر بالقلق من التعاون مع عنبة وتفاجأت بأدائه، وهو شخص تلقائي وطبيعي وذلك ما تتطلبه الأعمال الكوميدية، ويمتلك حسًّا كوميديًّا على المستوى الشخصي، وعنبة جسد شخص مصري جدع بصورة صحيحة، وأنا أعتبره صديقي الشخصي.

مايان السيد

هل تستمعين لأغاني المهرجانات وستقدمين أغنية مع عنبة فى المستقبل؟

بالطبع أستمع لأغاني المهرجانات وأغني ما يُغنيه عنبة في أغانيه، وأحب أغانيه، وأتمنى أن أتعاون معه في ديو غنائي.

هل واجهتي صعوبات خلال تصوير المسلسل؟

صعوبات العمل تمثلت فى برودة الجو، خاصة أن أغلب أماكن التصوير كانت خارجي، كما أن تكسير اللغة العربية كان شيئًا صعبًا، وكانت من الصعوبات أيضًا ستايل شعري خلال العمل.

ما كواليس تعاونك مع المخرج عمرو صلاح؟

عمرو صلاح هادئ وأشعر بالارتياح في تعاملنا وهو يمتلك حسًّا كوميديًّا على المستوى الشخصي، وسعيدة بتوجيهاته، ورسمنا شخصية سماح معًا خطوة بخطوة، وأتمنى العمل معه مجددًا وخاصة في النوعية الدرامية.

هل تحرصين على المشاركة في الماراثون الرمضاني؟

موسم رمضان 2032 يحمل العديد من الأعمال الدرامية المشاركة بجانب المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهي نوعية جيدة من المسلسلات، ويجب أن تكون المسلسلات في المستقبل مكونة من 15 حلقة؛ لأن الجمهور أصبح يُحب السرعة في الأحداث، والفنانة يسرا لها مكان دائم بالموسم، ولها حضور ونجاح في كل رمضان، وأتمنى النجاح لجميع الأعمال الدرامية فى الموسم.

مايان السيد

ما هي الأعمال الدرامية التي تتابعينها خلال شهر رمضان؟

أتابع مسلسلنا ومسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، لأنني أحبها بجانب ظهوري الخاص في المسلسل، كما أحرص على مشاهدة مسلسل تغيير جو للفنانة منة شلبي، ومسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي.

ما هي طقوسك الخاصة في شهر رمضان؟

أحاول الالتزام بالاستيقاظ مبكرًا لصلاة جميع الفروض، ولا أستطيع الخروج من المنزل أثناء صيامي، وأركز على ختم القرآن في رمضان.

مايان السيد

هل تشاهدين أعمالك؟

أشاهد أعمالي لكي أرى المجهود الذي بذلته، ولكنني أكبر ناقدة لنفسي وأركز على أدق التفاصيل، وأحاول هذا العام التخلص من هذه العادة.

لماذا تضعين مكياج الشخصيات التي تجسدينها بنفسك؟

تعلمت في الجامعة كل شيء يتعلق بالمسرح والسينما، ومن ضمنها الملابس والمكياج الذي يغير الملامح لملائمة الشخصيات، بالتالي أضع المكياج لنفسي خلال الأعمال؛ وأنا أكثر شخص على دراية بوجهي وما الذي سيناسبه، وأتمنى أن أضع مكياجًا لنفسي في شخصية مدمنة لأن لها أبعادًا.

هل هناك مخرج تتمنين التعاون معه؟

أتمنى العمل مع المخرج مروان حامد، وإعادة التجربة مع المخرج عمرو صلاح.

حدثينا عن مواهبك بعيدًا عن التمثيل؟

أحب جميع أنواع الرقص جدًا والمزيكا، وأعمل على تحسين صوتي وإذا شاركت في عمل غنائي أؤديه بإتقان.

إذا كانت هناك فرصة لتجسيد سيرة ذاتية.. من التي تتمنين تجسيد سيرتها الذاتية؟

أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ الفنانة سعاد حسني، والفنانة فاتن حمامة، ولكن من الصعب تجسيد سيرتهما الذاتية، وإذا كانت شخصية تاريخية سأحب تقديم شخصية كليوباترا أو نفرتيتي؛ لقوة شخصيتيهما.

ما هي معايير اختيارك للأدوار؟

أول شيء أسأل من هو المخرج؛ حيث إن المخرج هو أساس أي عمل، ثم الاسكريبت؛ حيث أقرأ سيناريو العمل بالكامل وليس شخصيتي فقط، ومن ثم هل سيكون الدور مؤثرًا في العمل أم لا وليس حجمه، خاصة أنني أحب الأدوار المركبة.

حدثينا عن تعاونك مع العدل جروب للمرة الثانية؟

أعتبر العدل جروب عائلتي، خصوصًا أنني تعاونت معهم منذ عامين في مسلسل حرب أهلية وهو عمل ثقيل فنيًّا، ولكني شعرت بمحبتهم خلال العمل، وهو ما شجعني للمشاركة في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة والتعاون معهم للمرة الثانية.