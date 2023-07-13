شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى توجه رسالة للزعيم عادل إمام وزوجته: عرفوا يربوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة ياسمين صبرى وجهت بكلمات صادقة رسالة للزعيم عادل إمام وزوجته، بسبب حسن تربيتهما لابنيهما الفنان محمد إمام، والمخرج رامى إمام.

وقالت ياسمين صبرى، خلال لقائها ببرنامج et بالعربى: "بوجه تحية لمحمد إمام، بستمتع فى العمل معاه جدًا وإحنا فاهمين بعض، وأستاذ رامى أول مرة اشتغل معاه واتشرفت بالعمل معه، وهو مخرج حساس ودمه خفيف، وبيحس بالممثل وبتعبه".

ياسمين صبرى تابعت موجهة رسالة للزعيم وزوجته قائلة: "عايزة أوجه تحية غير متوقعة لوالدة محمد ورامي إمام الأستاذة هالة يا زين ما ربت والله، والأستاذ عادل إمام يا زين ما اختار".

واستكملت ياسمين صبرى : "ما قابلتش الزعيم ولا مرة، لكن كلمته فى التليفون مرة وبتمنى له طول العمر، وأنا فى اللوكيشن معاهم بحس إنى وسط عيلتى، وهما جُمال ولطاف أوى، وخبرة ودمهم خفيف جدًا".

ويجتمع النجم محمد إمام مع شقيقه المخرج رامى إمام للمرة الثانية فى السينما بفيلم "أبو نسب" لذى يتم تصويره حالياً ويشارك في بطولته كلا من ياسمين صبرى وماجد الكدوانى وهالة فاخر وعدد من الممثلين وضيوف الشرف، من تأليف أمين وتار، ومن المقرر طرحه في دور العرض بعيد الأضحى المقبل.

واجتمع الشقيقان من قبل بفيلم "حسن ومرقس" عام 2008، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وبطولة النجم الكبير عادل إمام، وعمر الشريف، وهناء الشوربجى، ولبلبة، وأخرون، من إخراج رامى إمام.

يشار إلى أن محمد إمام قدم آخر أعماله السينمائية فيلم "عمهم" وحقق 55 مليون جنيه وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.