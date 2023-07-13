شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصرى يكشف عن لجنة المشاهدة واختيار العروض بالدورة الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الـ16، برئاسة الفنان محمد رياض، والتى ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتى 14 أغسطس، من اختيار 12 عرضا من أصل 150 عرضا تقدموا للمهرجان من الجهات الإنتاجية الآتية.. الفرق المستقلة والحرة وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والشركات، ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي، والبنوك والشركات، والمسرح العمالي .



لجنة المشاهدة

وتكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ 16 من الناقد والشاعر محمد بهجت ( رئيسا )، وعضوية كل من :الفنانة القديرة عزة لبيب ، المخرج إميل شوقي، المخرجة عبير علي ، الفنان إيمان الصيرفي، ومقرر اللجنة أُمي علي ماهر.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.