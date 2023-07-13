شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة إيمان البحر درويش .. ابنة الفنان تنفى الشائعة: خبر غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفاة إيمان البحر درويش تصدرت محركات البحث كشائعة نفتها أمنية البحر درويش ابنة الفنان الكبير إيمان البحر درويش التى ردت على شائعة وفاته، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك وكتبت : "خبر وفاة بابا غير صحيح"، وذلك بعدما تداول الأمر من قبل البعض.



نجلة ايمان البحر درويش

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحى على وجه الدقة تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة وانتشرت صورة له على صفحات السوشيال ميديا وهو على فراش المرض وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق.