شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق نسرين طافش للمرة الثانية بعد 3 أشهر من عودتها لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوى، للمرة الثانية، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

وتعد هذه المرة الثانية التى تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوى، حيث كان الانفصال الأول فى شهر سبتمبر الماضى وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.