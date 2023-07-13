شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا بـ شعر أصفر من الفيلم الجديد Barbie.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros، أول صورة لـ المصارع والممثل العالمى جون سينا من خلال مشاركته في الفيلم الجديد المنتظر Barbie، وظهر سينا بشعر أصفر طويل وقلادة بيضاء تحتوى على صدفة كبيرة زرقاء.



جون سينا

و تشير التوقعات الجديدة من The Hollywood Reporter إلى أن Barbie يمكن أن يحقق فى الأسبوع الافتتاحىبين 70 و 80 مليون دولار، وأشاد نقاد عالميون بفيلم Barbie المنتظر، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، من المقرر طرح الفيلم الجديد بدور العرض حول العالم يوم 21 يوليو الجارى، وستصل مدته إلى 114 دقيقة، على أن تقوم ببطولته النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بعد العرض الصحفى لـ فيلم Barbie، حصل على التعليقات الإيجابية إلى حد كبير العمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من ScreenRant: " Barbie فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

أما أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.