شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض السينمائية تحصد أمس 3 ملايين و106 آلاف جنيه بـ4 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أفلام السينما، أمس الأربعاء، إجمالى إيرادات بلغت 3 ملايين و106 آلاف جنيه، حيث يتنافس خلال الوقت الحالى 4 أفلام مختلفة، تصدرها فيلم بيت الروبى، الذى حصد مليونا و445 ألفا و777 جنيها.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

واحتل المركز الثانى فيلم "البعبع"، الذى سجل أمس 654ألفا و412 جنيها، وهو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

يليه فيلم "تاج"، الذى حصد أمس 585 ألفا و344 جنيها، وهو من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

بينما تذيل القائمة فيلم "مستر إكس"، الذي حقق أمس 420 ألف و937 جنيها، وهو من بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.