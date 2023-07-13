شكرا لقرائتكم خبر عن مارجو روبى نسخة من دمية باربى بالعرض الخاص لفيلمها فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مارجو روبى على حضور عرض فيلمها الجديد Barbie في المملكة المتحدة، حيث ظهرت بنفس ملابس الدمية باربى فى الستينيات مع زميلها ريان جوسلينج.



Barbie



العرض الخاص فيلم Barbie



العرض الخاص فيلم Barbie



العرض الخاص فيلم Barbie



العرض الخاص فيلم Barbie

أشاد نقاد عالميون بفيلمBarbie ، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، ومن المقرر طرح الفيلم الجديد بور العرض حول العالم يوم 21 يوليو الجارى، وستصل مدته إلى 114 دقيقة، على أن تقوم ببطولته النجمة العالمية مارجو روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت " الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بـ فيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لـ لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.