شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ريفو 2 يتصدر تريند تويتر.. والجمهور: عاوزين نعرف شادى مات إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء الحلقة الثامنة من مسلسل ريفو 2، والذى يعرض حصريا على منصة watch it، ومحاولة إبلاغ أباظة "حسن أبو الروس" مريم "ركيم سعد" كيف توفى شادى "أمير عيد" مؤسس باند ريفو، تصدر هاشتاج مسلسل ريفو تريند تويتر وهاشتاج "شادى مات إزاى؟" ودخل كل المغردين يتساءلون كيف رحل شادى خلال الأحداث.

ومن التغريدات على الهاشتاج: "هنستني أسبوع عشان نعرف شادى مات ليه يا مريم، لسه هنستنا أسبوع عشان نعرف شادى مات ازاى، مستني بشغف أعرف شادي مات إزاي ومتوقع أن هيكون في مفاجأة، لازم أستنى يعني أسبوع كامل عشان أعرف شادي مات ليه".

وأبلغ على "أحمد فاضل" مريم "ركين سعد" أن شادى لم يستكمل ألبومه الغنائى ووقف كل حاجة وأن ياسمين كانت شريكة في الألبوم وذهبت مريم لماجد وطلبت معرفة كل شيء و كيف شادى اتوفى ليدخل أباظة ليبلغها ماذا حدث.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.















